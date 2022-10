Belgische bioloog Jan Steyaert wint prestigieuze wetenschapsprijs in de VS voor onderzoek naar antistoffen van kamelen

De "Jacob and Louise Gabbay Award" doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen. Het is de prijs die de Amerikaanse Brandeis universiteit in Boston elk jaar uitreikt aan wetenschappers die baanbrekend onderzoek hebben gedaan in de biomedische wetenschappen. Enkele van de vorige winnaars sleepten nadien ook een Nobelprijs in de wacht voor hun onderzoek.

Voor het eerst wint nu een Belg de prijs. Jan Steyaert is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur van het VIB-VUB Centrum voor Structurele Biologie. Hij wint de award voor zijn onderzoek naar de antistoffen van kameelachtigen.