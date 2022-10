VRT lanceert EDUbox over migratie voor jongeren

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant? Wat drijft mensen ertoe om hun land voorgoed te verlaten? En brengen ze de jobs van Belgen in het gevaar?

Op deze vragen circuleren uiteenlopende antwoorden, die niet altijd stroken met de realiteit. De juiste informatie vinden leerkrachten in de EDUbox Migratie: een verhaal van alle tijden, het kant-en-klaar lespakket van VRT voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

Leerlingen leren in eerste instantie dat elk land een unieke, eigen migratiegeschiedenis heeft. Mensen hebben zich in de geschiedenis altijd al verplaatst van de ene plek naar de andere. Daarom hebben ze zulke verschillende roots. Langs de andere kant verhuizen er elke dag honderden Belgen naar een ander land.

In deze EDUbox gaat het niet over ‘voor of tegen’ migratie maar wordt het ‘waarom en hoe’ uitgelegd. Welke uitspraken over migratie zijn juist en welke niet? Leerlingen ontdekken dat migratie veel meer is dan ze op het eerste gezicht zouden denken. Het doel is dat ze een eigen mening vormen over het onderwerp, op basis van juiste en feitelijke informatie.

De EDUbox Migratie is gemaakt met het oog op jongeren in de B-stroom van het secundair onderwijs. Dankzij het audiovisueel materiaal, de digitale tools en de fysieke opdracht wordt dit thema erg toegankelijk en kan je er met elke leerling mee aan de slag. Daarnaast werd er speciaal voor deze EDUbox een chatbox geprogrammeerd waarin leerlingen mogen communiceren met enkele migranten die op het punt staan hun land te verlaten. Ze volgen hen op hun pad en krijgen gaandeweg meer inzicht in de keuzes en dilemma's waar een migrant voor staat. Zo komt alles wat ze hebben geleerd samen. Ze komen tot het besef dat migratie een verhaal van iedereen en van alle tijden is. Het creëert kansen én uitdagingen. Daarover moeten we durven nadenken, praten en van mening verschillen.

Bekijk hier enkele fiches uit de EDUbox en lees daaronder verder.