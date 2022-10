"Zelfs niet in de buurt van nodige vermindering broeikasgassen": wereld zou met 2,5 graden opwarmen met wat nu op tafel ligt, zegt VN

Een verrassing is het "NDC Synthesis Report" van de UNFCCC, de dienst klimaatverandering van de VN, geenszins. Ook vorig jaar, na de klimaatconferentie in Glasgow, toonden projecties al aan dat we richting 2,5 graden extra zouden evolueren richting het einde van deze eeuw met de huidige beloftes. Bijkomend probleem is dat dingen beloven één ding is, maar ze nauwgezet uitvoeren nog iets anders.

Het slechte nieuws is dat er dit jaar weinig is gebeurd op klimaatvlak. Amper 24 van de 193 landen die het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, hebben intussen hun klimaatplannen aangepast en de ambities verhoogd. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel in Sharm-el-Sheikh, waar de COP27 op 6 november van start gaat.

"We komen zelfs nog niet in de buurt van wat we zouden moeten doen voor die anderhalve graad", zegt Simon Stiell van de UNFCCC. Het moet niet enkel op grotere schaal, het moet ook allemaal veel sneller. Eerder berekenden experts al dat we tegen 2030 de uitstoot met bijna de helft zouden moeten verminderen tegenover 2010. Maar met wat nu op tafel ligt, gaat de uitstoot nog verhogen, met ongeveer 10 procent. Toch is dat al beter dan wat daarvoor op tafel lag - toen het bijna 14 procent was - liet de VN nog een lichtpuntje schijnen.

Eigenlijk zou het ongeveer zes keer sneller moeten gaan met onze emissiereducties richting 2030. Want net die komende jaren worden cruciaal voor het behalen van de doelstellingen op lang(re) termijn. Momenteel zitten we aan 1,1 graden extra, maar nu al krijgen we te maken met een steeds groter wordende klimaatimpact, ook in België.