Zuid-Afrika laat gesanctioneerd Russisch superjacht aanmeren: "Moeten ons niet houden aan sancties opgelegd door VS en EU"

Zuid-Afrika heeft zich tot nu proberen te onthouden om Rusland rechtstreeks te veroordelen of bekritiseren. Ook bij verschillende VN-stemmingen, die de invasie van Rusland in Oekraïne veroordelen, hebben ze zich onthouden. Het land roept ook op om via overleg het conflict te beëindigen.

Maar niet heel Zuid-Afrika is het daarmee eens. De burgemeester van Kaapstad en lid van de oppositie, Geordin Hill-Lewis, had er bij zijn ambtenaren begin deze week op aangedrongen om de superjacht niet te laten aanmeren in zijn stad.