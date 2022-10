Zware brand bij recyclagebedrijf in Lanaken

Bij het recyclagebedrijf Van Werven Plastic Recycling in Smeermaas bij Lanaken woedt een hevige brand. Balen plasticafval zijn om een onbekende reden in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme zwarte rookpluim, die kilometers ver zichtbaar is. Omwonenden van het industriepark Europark krijgen de raad ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Volgens burgemeester Marino Keulen (Open VLD) gaat het om een preventieve maatregel. In de omgeving gebeuren er wel metingen om na te gaan of de rook eventueel gevaar kan opleveren. De burgemeester roept ook iedereen op om weg te blijven van de omgeving van de brand en de hulpdiensten niet te hinderen.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg probeert met de grote middelen de brand te blussen. Ook de brandweer van de Nederlandse buurstad Maastricht helpt mee om het vuur te bestrijden. Er worden ook waterslangen naar het Albertkanaal gelegd om zo voldoende bluswater te hebben. De brandweerkorpsen willen het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Gewonden vielen er niet bij de brand.