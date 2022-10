"Knallende kleuren, universele kracht": Brugge pakt uit met "nieuwe" en gerestaureerde Vlaamse primitieven

Hoe is het schilderij bij Musea Brugge terechtgekomen? Anne van Oosterhout: “Man van smarten” van Albrecht Bouts was eigendom van pater Ghislain De Jaeger. Hij heeft het nagelaten aan de Koning Boudewijnstichting, ter nagedachtenis van zijn vader, dokter De Jaeger. Die werkte zelf in het Sint-Jansziekenhuis en heeft veel betekend voor de musea. We hebben dus - vrij uniek - een Vlaamse primitief kunnen toevoegen aan onze collectie, in langdurige bruikleen van de Koning Boudewijnstichting. Het werk is ook gerestaureerd en na deze tentoonstelling zal het in het Groeningemuseum hangen.”