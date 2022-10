Waarom je soms beter je huis verwarmt met je airco dan met je gasketel

De warmtepomp is volgens de meeste kenners de toekomst. Tegelijk hebben al veel mensen zo'n warmtepomp in huis zonder dat ze het beseffen. "De klassieke airco is een lucht-luchtwarmtepomp", zegt Stijn Verbeke van EnergyVille/VITO. "Je kunt er ook perfect mee verwarmen. En dat kan handig zijn, want vaak staat de airco al in de ruimte waar de vraag naar een aangepaste temperatuur het grootst is."