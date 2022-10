Thaise zakenvrouw en trans-icoon heeft voor bijna 20 miljoen euro Miss Universe gekocht: wat zijn haar plannen?

Ze is 43 en voor de meesten een nobele onbekende, maar in Azië doet haar naam zeker een belletje rinkelen. Anne Jakkaphong Jakrajutatip leidt de JKN Global Group - een in Thailand opgericht mediabedrijf - en richtte uit haar ervaringen als transvrouw LIFT (Life Inspired For Transsexual Foundation) op.



In 2019 werd ze opgeroepen tot Aziatische Mediavrouw van het Jaar. Jakrajutatip zat ook in de jury van de Aziatische tv-versie "Project runaway" waarbij kandidaat-modeontwerpers strijden om de catwalk. Ze is naast miljardair ook moeder van een zoon en dochter.