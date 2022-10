Appelsap van boomgaard in Zwijndrecht bevat hoge concentraties PFAS: deel van de oogst verloren

Om hun ongenoegen te tonen, is een delegatie van Velt en Vrienden van de Boomgaard naar het bedrijf 3M gestapt, om hen enkele vaatjes appelsap te overhandigen. Het bedrijf ligt aan de basis van de PFAS-verontreiniging in de regio. "Ze hebben er niet van gedronken, en we hebben ook niet aangedrongen. Het was symbolisch. We eisen wel dat 3M het in de toekomst opnieuw mogelijk maakt dat we in de boomgaard met een gerust hart van het fruit kunnen genieten. En we eisen dat de overheid ervoor zorgt dat zulke zaken niet meer kunnen gebeuren", zegt Stijn Overloop.

De geplande pluk-en persdagen zijn geannuleerd.