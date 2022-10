Australische nationale elftal spreekt zich als eerste team uit tegen mensenrechtenschendingen in WK-gastland Qatar

Veel meer mensenrechtenstandpunten dan die armband lijken we voorlopig niet te moeten verwachten van de Rode Duivels. "We gaan natuurlijk in de eerste plaats om voetbal te spelen", klonk het. "Onze spelers worden voor veel dingen gevraagd, we moeten hen ook respecteren in hun rol als sporter."

In veel deelnemende landen woedt een discussie over welke vertegenwoordigers naar het sportevenement zullen gaan. In België zouden dat enkel premier Alexander De Croo (Open VLD) en koning Filip zijn. Normaal gezien hakt de federale regering daarover morgen op het kernkabinet de knoop door.