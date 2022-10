Bestuurder van Ferrari die 179 kilometer per uur reed in Oostmalle geïdentificeerd

Begin deze week doken beelden op van een Ferrari die aan 179 kilometer per uur aan het rijden was. De beelden waren gemaakt door een passagier. Uit onderzoek bleek dat de auto door Oostmalle reed. De politie Voorkempen heeft de bestuurder nu kunnen identificeren. De man zal aan de tand worden gevoeld over zijn rijgedrag en moet later voor de politierechter komen. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de man in de bebouwde kom reed. Op een ander stuk van het filmpje is de bestuurder aan het tanken. Waar dat precies is, wordt ook nog onderzocht.