Bezoekers Antwerpse Opera kunnen kapotte spullen laten herstellen in Repair Foyer

De zogenoemde Repair Foyer is een samenwerking met vzw Naaipunt en de vrijwilligers van Posthof. "Ze zullen herstellingen uitvoeren aan bijvoorbeeld textiel of knuffelberen, maar je kan er ook terecht met kleine elektrotoestellen zoals broodroosters of haardrogers. Je brengt de spullen binnen voor de voorstelling en je kan ze bij afloop weer ophalen. Het gaat natuurlijk om kleine herstellingen, voor grote verbouwingen gaan we geen tijd hebben", lacht Eetezonne.

De Repair Foyer is enkel open tijdens de voorstelling van "Rizoom!" op 3 november, en ook enkel voor mensen die een ticket hebben. Als het een succes is, overweegt Opera Ballet Vlaanderen om het in de toekomst nog een keer te organiseren.