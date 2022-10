Hoofd orthodoxe kerk Benelux uit Eeklo ontmoet Britse koning Charles III in Buckingham Palace

Athenagoras Peckstadt is metropoliet van de orthodoxe kerk in de Benelux. Zijn functie is vergelijkbaar met die van de aartsbisschop, een hoge functie in de rooms-katholieke kerk, of de anglicaanse kerk. Samen met onder meer de patriarch van de Kerk van Constantinopel bracht hij een bezoek aan Buckingham Palace. "We waren in het Verenigd Koninkrijk om het 100-jarig bestaan van het Orthodox Aartsbisdom in Groot-Brittannië te vieren. Naar aanleiding van die festiviteiten mochten we een bezoekje brengen aan koning Charles III", vertelt Peckstadt.