Na topzomer: Brussels Airlines gaat coronasteun al tegen eind dit jaar terugbetalen en dat is veel vroeger dan voorzien

Dit jaar ligt de coronacrisis nog niet helemaal achter ons, dat heeft Brussels Airlines zeker nog gevoeld tijdens de eerste maanden van het jaar. Van januari tot juni maakte Brussels Airlines een verlies van 89 miljoen euro. Maar afgelopen zomer was dan weer een topperiode voor het bedrijf. In de maanden juli, augustus en september kon Brussels Airlines 51 miljoen euro operationele winst maken. "Dit is ons sterkste kwartaal ooit", zegt Financieel directeur Nina Oewerdieck van Brussels Airlines.

Brussels Airlines heeft er ook vertrouwen in dat het winstgevend kan blijven. "Ons bedrijf heeft laten zien dat het winstgevend kan vliegen, zelfs in de huidige uitdagende economische realiteit", zegt Oewerdieck. "We hebben bewezen dat we het tij kunnen keren en ik ben ervan overtuigd dat we van onze toekomst een succes kunnen maken." Door de slechte resultaten in het begin van het jaar zal Brussels Airlines in 2022 nog niet winstgevend zijn. "Maar winst ligt binnen handbereik", klinkt het.