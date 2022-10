Burgemeester Jabbeke niet te spreken over tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers: "Alles aan doen om het tegen te houden"

Burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn (CD&V) is niet tevreden over de komst van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in zijn gemeente. De gemeente had al langer plannen om de gebouwen waar het opvangcentrum komt zelf te kopen. "We gaan er op juridisch vlak alles aan doen om dit tegen te houden", reageert Casteleyn.