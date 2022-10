Bloementelers verkopen chrysanten noodgedwongen aan lage prijs: "Oneerlijke concurrentie met supermarkten, terwijl onze chrysanten veel mooier zijn"

"We merken dat grootwarenhuizen hun chrysanten verkopen aan ongeziene dumpingprijzen. Die supermarkten hadden hun prijzen misschien al vastgelegd vóór ze rekening konden houden met de stijgende productiekosten. Wat de reden ook is, die lage prijzen in de supermarkt beïnvloeden de rest van de markt", legt Ella De Neve van bloemen- en plantenkwekerij Van Doorslaer uit bij Radio2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Ella vertelt dat de tuincentra de concurrentie met de supermarkten op die manier niet meer aankunnen: "De kwekers kunnen met zo'n lage prijzen niet overleven. Een duurdere prijs is eigenlijk een eerlijkere prijs."