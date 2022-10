Mogen Duitsers straks legaal tot 30 gram cannabis kopen? Regering wil markt reguleren van teelt tot gebruik

Lauterbach haalde naar eigen zeggen inspiratie bij het Nederlands drugsbeleid. "Daar hebben we vooral geleerd hoe we het niet willen doen", zegt Lauterbach aan De Telegraaf. "Nederland heeft een liberaal gebruik, maar niemand controleert de markt."

Bij onze noorderburen geldt een gedoogbeleid, wat wil zeggen dat de verkoop en het gebruik niet legaal is, maar onder bepaalde voorwaarden wordt toegelaten. Coffeeshops mogen maximaal vijf gram per persoon per dag verkopen. Meer dan vijf gram op zak hebben, is strafbaar en het THC-gehalte, de werkzame stof in cannabis, mag er maximaal 15 procent bedragen. Lauterbach wil geen limiet leggen op dat gehalte, behalve voor volwassenen jonger dan 21.