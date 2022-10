We zijn nog altijd ver verwijderd van pad naar maximaal 1,5 graden opwarming, maar nieuw VN-rapport ziet ook hoop op versnelde omslag

We zitten nog altijd niet op een geloofwaardig pad om de klimaatopwarming te beperken tot maximaal 1,5 graad. Dat stellen de Verenigde Naties in een nieuw alarmerend klimaatrapport in de aanloop naar de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh. Met de vernieuwde klimaatbeloftes die de verschillende landen hebben gemaakt sinds de klimaatconferentie in Glasgow, zou de uitstoot tegen 2030 met amper 1 procent extra verminderen, terwijl 45 procent nodig is voor de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming. Tegelijk is er ook hoop op een versnelde omslag.