Lichtvervuiling in Europa neemt sterk toe: bekijk hier hoe Madrid, Parijs en Londen veranderden in 10 jaar

De afgelopen twee decennia hebben Europese astronauten met digitale camera's meer dan een miljoen foto's van de aarde 's nachts gemaakt om de ware omvang van lichtvervuiling aan te tonen. Een Europees onderzoeksteam verwerkte deze beelden en vergeleek ze in de tijd. Dat toont een duidelijke toename van lichtvervuiling in stedelijke gebieden en een overgang naar wittere en blauwere lichtemissies als gevolg van het nu wijdverbreide gebruik van diode-lampen of ledtechnologie.