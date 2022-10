Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente opnieuw fors: wat betekent dat als je wil investeren of een huis kopen?

De economie koelt momenteel af, vooral door de hoge energieprijzen die gezinnen en bedrijven pijn doen. Officieel is de eurozone nog niet in recessie, maar het zou wel kunnen dat we die nu al aan het beleven zijn. Volgens onze Nationale Bank stevenen we af op een milde recessie, twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei. Het kan goed dat binnenkort de cijfers gepubliceerd worden waaruit blijkt dat we in die milde krimp zitten.