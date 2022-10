Karel (79) testte Ford Fiesta in jaren zeventig uit op circuit in Lommel: "Als één van de eersten duizenden kilometers mee afgelegd"

De Lommelaar heeft samen met zijn collega's destijds duizenden en duizenden kilometers afgelegd met dat eerste model, en de wagen op allerhande manier getest. "We hebben de wagen dagenlang, 24 uur op 24 uur, getest en gebruikt. De testbaan bestond uit veel verschillende wegoppervlaktes waar de wagen moest overrijden. Daarnaast was er duurzaamheidtest en gingen we bekijken wel onderdeel snel last had van slijtage. Onze bevindingen werden dan doorgegeven aan de constructeurs in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland", vertelt Willaert.

"We hebben de wagen ook met gelijkaardige modellen van andere merken vergeleken. Volgens mij zijn we er in geslaagd om iets te maken dat op verschillende vlakken gelijk aan of beter dan andere merken was", klinkt het.