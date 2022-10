Na "Zonnebloemen" van Van Gogh nu ook "Meisje met de parel" van Vermeer doelwit van klimaatactie

Het is zeker niet de eerste keer dat een beroemd schilderij het doelwit is van klimaatactivisten. Op 14 oktober werd het schilderij "Zonnebloemen" van Vincent Van Gogh overgoten met soep in The National Gallery in Londen. Het schilderij - ook achter glas - raakte niet beschadigd, maar moest wel schoongemaakt worden.

Eerder waren er ook al acties aan onder meer "De hooiwagen" van de Britse schilder John Constable (ook in The National Gallery), "De hooibergen" van Claude Monet (in Potsdam, Duitsland) en aan een werk van Leonardo Da Vinci in Parijs.