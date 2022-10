KU Leuven zet professor uit leidinggevende functies na klachten over machtsmisbruik

Veertien doctoraatsstudenten getuigden in "Pano" over de manier waarop de professor met hen omging. “Dominant” en “narcistisch” noemden ze hem. “Hij maakte heel graag misbruik van zijn positie. Hij wil graag laten voelen wie de man is”, vertelt een van hen over de pesterijen. Sommigen spreken over jaren van angst. “Je hebt schrik. Je hebt schrik om hem nog maar te zien in de gangen. Je hebt schrik om zijn naam in je mailbox te zien verschijnen”, zegt iemand. “Dat is emotioneel enorm uitputtend.”