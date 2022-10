Aartsvijanden Libanon en Israël ondertekenen historisch akkoord over zeegrens en onderzeese gasvelden

Na twee jaar onderhandelen hebben Israël en Libanon een akkoord bereikt over een zeegrens in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het akkoord kwam er door jarenlange bemiddeling van de Verenigde Staten en is een belangrijke doorbraak in de relaties tussen de twee buurlanden.

Israël en Libanon zijn namelijk officieel al meer dan 70 jaar in oorlog, sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. Dat maakt onderhandelen geen makkelijke klus, want de twee landen onderhouden geen diplomatieke relaties.