Ophefmakende #MeToo-rechtszaak in Australië blijft aanslepen: jury wordt wandelen gestuurd na procedurefout  

Na twaalf dagen aan intense hoorzittingen zat de jury al vijf dagen samen om een oordeel te vellen. Ze raakten het niet meteen eens. In de jurykamer werd nu echter een "extern document" gevonden die een van de juryleden had geraadpleegd. Het papier was een wetenschappelijk artikel over valse beschuldigingen in verkrachtingszaken.



"De spelregels werden gebroken in het Angelsaksische rechtssysteem", stelt Masco. Juryleden in Australië moeten zich objectief baseren op wat er aan bewijsmateriaal tijdens een proces passeert. Ze mogen niet op eigen houtje aan opzoekingswerk doen. De rechter wilde naar eigen zeggen geen risico nemen en de jury werd ontslagen. Het was blijkbaar ook de spreekwoordelijke druppel: de rechter benadrukte dat ze de jury maar liefst 17 keer had gewaarschuwd.