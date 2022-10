Vogels beluisteren verbetert je mentale gezondheid, en dat effect kan uren duren

De studie vond plaats tussen april 2018 en oktober 2021. 1.292 mensen namen eraan deel. Ze kwamen uit de hele wereld, het merendeel uit het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Staten. In de onderzoeksperiode werden 26.856 assessments in de app uitgevoerd.

Die app, Urban Mind, werd ontwikkeld in samenwerking met landschapsarchitecten en een artistieke organisatie. Gedurende een periode van twee weken kregen de deelnemers drie keer per dag, op toevallige momenten, de vraag of ze op dat moment een vogel konden zien of horen. Daarna volgden vragen over mentaal welbevinden. Op die manier konden de wetenschappers nagaan of ze een verband konden zien, en hoe lang dat verband (of effect) merkbaar is. Het onderzoek verzamelde ook informatie over bestaande diagnoses in de sfeer van geestelijke gezondheid.

De wetenschappers stelden in hun studie vast dat er een positief effect was bij zowel mensen zonder als mensen met een depressie. Het positieve effect kan tot 8 uur lang nazinderen. Ze konden ook aantonen dat de verbanden tussen vogelgeluiden en welbevinden niet verklaard konden worden door andere omgevingsfactoren zoals bomen, planten of water.