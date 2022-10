Nederlandse Publieksprijs voor boeken niet uitgereikt door mogelijke manipulatie met stemmen voor controversieel boek van Thierry Baudet

De reden daarvoor is vermeende fraude met stemmen voor die Publieksprijs. Daardoor kwam het boek "Het Coronabedrog" van politicus en complotdenker Thierry Baudet (Forum voor Democratie) plots als winnaar uit de bus, ook al stond het niet in de oorspronkelijke shortlist . Enkel de zes bestverkochte boeken staan daar in. Andere boeken kunnen desondanks ook genomineerd worden als ze genoeg stemmen halen. Op verschillende sociale mediakanalen werd dan ook opgeroepen om Baudet in de lijst te krijgen.