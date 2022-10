Gentse politie maakt dubbel zoveel pv's rond haatmisdrijven: "Drempel om te melden is lager dan vroeger"

Het aantal pv’s over haatmisdrijven is, onder meer door het meldpunt, op drie jaar tijd verdubbeld. Het waren er afgelopen jaar 70. Het gros van de gevallen gaat over racisme (40) maar ook slachtoffers holebi- en transfobie (19) meldden zich vaker. Daarnaast zijn er ook enkele gevallen van gendergerelateerd geweld, sekisme en discriminatie op basis van een beperking. Niet elke afspraak wordt een dossier. In sommige gevallen duiken mensen niet op, of blijkt het na navraag om, een ander misdrijf te gaan.