"Extreem hevige gevechten" in het oosten van Oekraïne, president Zelenski noemt Russische legerleiding "gestoord"

In het zuiden zetten Oekraïense troepen intussen hun opmars naar de stad Cherson voort. Cherson ligt in de gelijknamige regio die net als Donetsk door Rusland is geannexeerd. Russische militairen zouden zich voorbereiden om de Oekraïense aanvallen af te slaan en hebben inwoners opgedragen om de stad te verlaten.

De Oekraïense president Zelenski roemde zijn militairen als helden. "We versterken onze positie overal aan het front, we verkleinen de mogelijkheden van de bezetters, we vernielen hun materiaal, en we bereiden goed nieuws voor voor Oekraïne."