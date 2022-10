OVAM keurt eerste fase van bodemsaneringsproject 3M goed: eerste tuinen en velden in Zwijndrecht kunnen worden afgegraven

In de eerste fase zal een zone het dichtst bij de fabriek gesaneerd worden, een kleine vierkante kilometer ten zuiden van de N49. In een latere fase volgen er nog twee (veel grotere) zones ten westen daarvan. De eigenaars en gebruikers van die percelen zullen per brief op de hoogte worden gebracht. Zij krijgen dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen.