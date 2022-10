Paus waarschuwt nonnen en priesters voor kijken van porno: "Het verzwakt het zuivere hart"

Ook over porno had Franciscus advies voor de seminaristen: "Het zuivere hart dat Jezus elke dag ontvangt, mag deze informatie niet zien. Het verzwakt het priesterlijke hart." Hij doelde op de "normale", alledaagse porno (niet criminele porno zoals kinderporno). "Verwijder het van je telefoon, dan heb je de verleiding niet binnen handbereik", klonk het.



De leider van de Rooms-katholieke Kerk zei in 2018 tijdens een audiëntie met jongeren dat "seksualiteit een geschenk van God is". "Er zijn twee doelstellingen: elkaar liefhebben en leven scheppen", luidde het toen, maar de paus bekritiseerde tegelijkertijd ook de "industrie van seks". De nuance bij geestelijken is dat zij de gelofte aangaan om celibatair te leven. Ze mogen geen seksuele relaties aangaan en niet trouwen. Zo kunnen ze zich volledig wijden aan de gemeenschap.