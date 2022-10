Ondanks repressie gaat protest in Iran gewoon door: "Wij kunnen ons amper voorstellen hoeveel moed dat vraagt"

Het is het grootste antiregeringsprotest in Iran in 10 jaar tijd, maar hoe breed wordt het gedragen? "Het vuur wordt brandende gehouden, dat op zich is al winst. De jongeren onder de 30 jaar zijn de voorhoede van de protesten, maar op een gegeven moment gaan ook andere generaties actief moeten meedoen. Er is alleszins veel sympathie, maar om een kritische massa te krijgen, gaan ook de werkende mensen mee op straat moeten komen."

Het is heel moeilijk om daar een voorspelling in te maken, zegt Jafari. "We zien nu al dat het een grote beweging is met een revolutionair streven, de staat als geheel die verdwijnt. Er is wel nog geen duidelijk alternatief programma, geen organisatie, geen leiding, en dat maakt het wat lastiger. Ik denk dat we nog in een vroeg stadium zitten. Noch de samenleving, nog de staat heeft al zijn kracht al op straat getoond. Ik vrees dat er nog veel meer intensivering en repressie zal volgen."