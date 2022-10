Poetin haalt in speech opnieuw uit naar het Westen: "Ze spelen een gevaarlijk spelletje" 

Vladimir Poetin benadrukte verder dat Moskou geen intentie heeft om nucleaire wapens in te zetten in Oekraïne. De Russische president zei ook dat hij bereid is om de gesprekken over nucleaire controle opnieuw op te starten met de Verenigde Staten, maar dat hij geen gehoor krijgt van "Washington".

Opvallend genoeg gebruikte Poetin trouwens één keer het woord "oorlog", terwijl de officieel toegelaten benaming in Rusland "speciale militaire operatie is". Poetin verwees ook naar de gesneuvelde Russische soldaten. "Ik denk constant aan hen. Maar we zouden meer hebben verloren als we niet waren tussengekomen."