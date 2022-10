Politie betrapt 88 fietsers zonder licht in Leuven

“We zijn al enkele weken zeer aandachtig voor alles wat er te maken heeft met fietsers”, vertelt de politiewoordvoerder. “Fietsveiligheid, fietsverlichting en fietsen in tegenrichting wordt streng gecontroleerd. Vannacht hebben we hier een extra patrouille op ingezet. Er waren niet toevallig heel veel jongeren met de fiets op stap. Jammer genoeg halen ze veel te vaak gekke toeren uit met de fiets. We willen een signaal geven dat dat in Leuven niet kan. En dat vooral omwille van de eigen veiligheid.”