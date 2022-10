Premier Alexander De Croo (Open VLD): "Begin volgend jaar duidelijkheid over verlenging 2 kernreactoren"

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat de onderhandelingen met Engie over het verlengen van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 nog altijd verdergaan en dat het de bedoeling blijft om voor begin volgend jaar daarover tot een akkoord te komen. Eerder had MR-voorziter Georges-Louis Bouchez in "Terzake" gezegd dat die onderhandelingen worden gesaboteerd door minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Maar volgens De Croo is daar niks van aan.