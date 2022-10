Tomatensoep over een Van Gogh of je hoofd vastlijmen op een Vermeer: kunnen activisten op deze manier aandacht eisen voor klimaat?

Een blik tomatensoep gooien op een Van Gogh, aardappelpuree op een Monet, en nu een hoofd vastlijmen aan "Meisje met de parel" van Vermeer: klimaatactivisten zetten de laatste tijd kostbare kunst in het middelpunt van hun acties. Een effectieve manier van protest, of gooien ze daarmee hun eigen ruiten in? "De acties zijn enerzijds geslaagd, want er wordt over gepraat, anderzijds kan je je afvragen of dit de beste manier is."