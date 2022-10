Samsung blijft groot familiebedrijf met omstreden "nieuwe" topman

Het was op z’n minst een opvallende beslissing om hem gratie te verlenen, want Lee was tot twee keer toe veroordeeld voor het omkopen van Park Geun-hye, een vorige president van Zuid-Korea. Lee moest daarvoor normaal gezien een celstraf van 2,5 jaar uitzitten. In dat omkopingschandaal was ook de gewezen presidente zelf veroordeeld tot 20 jaar cel, maar ook zij had eerder al gratie gekregen. In haar geval "wegens gezondheidsredenen".