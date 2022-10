Spes Nostra uit Heule is de "De Strafste School" van 2022

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het initiatief genegen. "Er zijn in Vlaanderen veel schoolteams die elke dag hun uiterste best doen om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Bij Spes Nostra begint het al met hun geweldige naam: Onze Hoop."

"Onderwijs van hoge kwaliteit is inderdaad onze grote hoop. We hebben hier geen olie of uranium in de grond zitten, wij moeten het hebben van straffe scholen. Proficiat, Heule!"