Steeds meer reeën in het Zoniënwoud sterven door aanval hond

De kans is groot dat er zelfs meer dan 34 reeën zijn overleden aan een hondenaanval. “Het is een minimumaantal waarvan we de doodsoorzaak kunnen bevestigen”, zegt Lynn Pallemaerts van het Instituut voor Natuur en Bos. “We hebben 34 reeën teruggevonden na een aanval en de doodsoorzaak kunnen herleiden naar een hond, maar er zijn ook reeën die worden aangevallen en verder in het bos aan hun verwondingen bezwijken. Zij worden niet opgenomen in de tellingen.”

In 2020 was er een enorme stijging, wat volgens Pallemaerts te maken kan hebben met de coronamaatregelen. “Dat is waarschijnlijk doordat mensen tijdens de lockdown meer naar buiten zijn gekomen om te wandelen, maar niet altijd hun hond aan de leiband of onder controle hadden. In 2019 zijn er in het Brussels Gewest twee reeën dood teruggevonden, in 2021 waren dat er vijftien. Ook in het Waalse (9) en Vlaamse (10) deel van het woud ligt het aantal in 2021 hoog.