Premie voor thuisbatterij verdwijnt in Vlaanderen, steun voor warmtepompboiler verdubbelt

"Uit een evaluatie blijkt dat de subsidie niet echt nodig is om burgers aan te zetten om een thuisbatterij aan te kopen", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht. "Experten en ook Test Aankoop kaartten al meermaals aan dat de premie niet helpt en dat het behoud van de premie insinueert dat een thuisbatterij voor iedereen interessant is, wat niet zo is."

"Budgettair gaan hier veel middelen naar toe, die beter en efficiënter ingezet kunnen worden. En aangezien het geld niet aan de bomen groeit, moeten we dan ook keuzes maken", aldus Demir.