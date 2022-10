Vanaf 2023 zijn er opnieuw vluchten van Antwerpen naar Londen

Er komen opnieuw rechtstreekse vluchten tussen Antwerpen en Londen City Airport. Luchtvaartmaatschappij Luxair zal vanaf half januari vier keer per week naar de Britse hoofdstad vliegen vanuit Deurne. Vanaf maart komt daar een vijfde vlucht bij. Zo komt er na twee jaar opnieuw een verbinding tussen Antwerpen en Londen.

"We willen zowel toeristen als zakenreizigers een vluchtprogramma op maat aanbieden. De verbinding met Londen was een prioriteit. Het is een iconische route want we hebben al meer dan 25 jaar een snelle verbinding van en naar de UK", zegt Eric Dumas, CEO van de Antwerpse luchthaven. De afgelopen jaren probeerden Air Antwerp, VLM en CityJet gelijkaardige commerciële vluchten naar Londen in te leggen, maar die werden telkens stopgezet.