Fietsster zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen op bekend punt in Aalst, waar sinds kort camerabewaking is

De stad Aalst zet onder meer politiepatrouilles in voor die controle. Maar sinds kort worden daar ook ANPR-camera's voor ingezet, iets wat voordien wettelijk niet mogelijk was. "Ik heb een wetswijziging gevraagd en bekomen. Sinds 1 oktober mogen we toezicht houden op de tonnagebeperkig via mobiele camera's, en we hebben dat dan ook direct gedaan", legt de burgemeester uit. "Tijdens het ongeval deze ochtend waren er dus camera's werkzaam en die hebben de nodige vaststellingen kunnen doen. Maar in dit geval ging het dus niet om een overtreding."