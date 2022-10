Voormalig NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer over Oekraïne: "China is medeplichtig aan deze oorlog"

Door de oorlog in Oekraïne zijn de ogen vooral gericht op Rusland, maar ook China speelt een rol in het conflict. "China is medeplichtig aan deze oorlog", zegt de voormalige secretaris-generaal. "Er is een onbegrensde alliantie tussen Rusland en China. Chinees president Xi Jinping is een soort Mao 2.0. geworden. Als er iemand is die druk kan opvoeren op Rusland, is hij het wel."