Waalse leerkracht geeft les in Duffelse school tijdens haar extra week herfstvakantie

Een Waalse leerkracht die nu normaal gezien herfstvakantie heeft, komt vrijwillig lesgeven in een school in Duffel tijdens haar extra vakantieweek. "Het is altijd een droom geweest om een keer in een Vlaamse school les te geven, en dankzij de nieuwe schoolkalender in Wallonië is dat nu mogelijk", vertelt Catherine de Fays bij Radio2 in Antwerpen.