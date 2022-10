Waarom er (na maanden van waarschuwingen) nog geen hongersnood is afgekondigd in Somalië

Dat is al gebeurd. In het geval van Zuid-Soedan in 2020 probeerde de regering de cijfers te minimaliseren. De experten van de hulporganisaties en VN-agentschappen zagen duidelijk een hongersnoodsituatie in één regio. De regeringsvertegenwoordigers noemden de data overdreven.

Het Famine Review Comittee bevestigde dat het om een hongersnoodsituatie ging. Het IPC en de regering hebben toen elk hun eigen versie van het rapport gepubliceerd. Het ene mét en het andere zónder hongersnood. Om die reden haalde die hongersnood amper de wereldpers en de broodnodige aandacht van de donoren.

Op dit moment is er een vermoeden dat er een hongersnood woedt of dreigt in het noorden van Ethiopië, mede veroorzaakt door de oorlog en de blokkade van voedselhulp. Maar het IPC mag er geen data verzamelen van de Ethiopische regering. Daar kan dus een hongersnood aan de gang zijn zonder dat we het weten.

De internationale geloofwaardigheid van het IPC-systeem is zo belangrijk - en het systeem zit zo in elkaar - dat er eerder een hongersnood zal worden gemist, dan dat er onterecht een hongersnood wordt verklaard. Het is het succes en tegelijk de achilleshiel van het mechanisme.