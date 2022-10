Fraudeurs verdienen grof geld met vervalsing van dure wijnen: met deze tips kan je echt van namaak onderscheiden

Het etiket, de fles, de inhoud: zowat alles aan een fles wijn is vervalsbaar. Met prijzen tot duizenden euro’s in het topsegment valt daarmee bovendien grof geld te verdienen. Chris Thiran kreeg recent zelf valse flessen aangeboden voor zijn veilingplatform Best Wine Auctions in Antwerpen, vertelt hij in de VRT-podcast "Het uur van de waarheid". Daarin geeft hij ook enkele tips om echt van namaak te onderscheiden (al is dat niet makkelijk).