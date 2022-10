Zitbank die Brasschaat had opgestuurd als cadeau voor zusterstad Bad Neuenahr spoorloos verdwenen

Het plan van de gemeente Brasschaat om een unieke design zitbank te schenken aan zusterstad Bad Neuenahr ontstond toen er uit Duitsland een uitnodiging kwam voor een feest om 40 jaar verbroedering te vieren. Het gaat om een design zitbank ontworpen daar Axel Enthoven, met een inox onderstel en een zitvlak in een speciaal soort hout. Er werd ook een tekst in gegraveerd: "40 jaar verbroedering Brasschaat - Bad Neuenahr".

"Eind september contacteerden we een pakjesdienst om de bank te vezenden, in de hoop dat die zou toekomen voor de dag van het feest", vertelt schepen Adinda Van Gerven (N-VA) in de middaguitzending van Radio2 in Antwerpen. "Maar toen we daar toekwamen, was er geen bank te bespeuren."