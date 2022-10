Amerikaanse rock-'n-rollicoon Jerry Lee Lewis (87) is overleden

In 1970 is hij zo succesvol dat Sun Records geen tijd verliest en een aantal van Lewis' vroegere countryliedjes in een nieuw jasje steekt. De platenmaatschappij doet dat zo efficiënt dat de fans denken dat het nieuwe nummers zijn.

In 1986 wordt de Rock and Roll Hall of Fame opgericht en Lewis duikt de Sun Studio weer in met Roy Orbison, Johnny Cash en Carl Perkins. Ze nemen het album "Class of '55" op. In 1989 krijgt de muzikant er heel wat fans bij als de film "Great Balls of Fire" in de zalen komt. Lewis neemt de hele soundtrack voor de film opnieuw op.