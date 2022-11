En dan sterft je vader plots: de absurd praktische lessen die je leert bij een eerste overlijden

Die dag was het voor de begrafenisondernemer toevallig erg druk met liefst zes overlijdens. We konden vader als laatste 's avonds laten ophalen. Dat schepte tijd. Welgekomen tijd. Ten eerste: je kan fysiek "rustig" afscheid nemen ondanks de chaos in je hoofd. Ten tweede: je kan de hechtste familie op de hoogte brengen, zelfs aanbellen aan de deur om het slechte nieuws te brengen en door te spoelen met sloten koffie.

En ten derde: er kan overlegd worden. Vader had er lak aan te praten over de dood. "Ik zal het niet meer weten, het maakt me niet uit", was zijn standaardantwoord en hij wisselde vervolgens vlotjes van onderwerp. Maar daar sta je dan. Cremeren of begraven? Kist, urne of uitgestrooid? Met kerkelijke plechtigheid of zonder? Koffietafel of niet? Als er niets vooraf doorgepraat is, is het afwegen wat de overledene het liefste zou gehad hebben. Schipperen tussen giswerk en je goesting doen. Een uitvaartverzekering waarbij alles van A tot Z wordt geregeld, ik overweeg het sterk voor de toekomst.