Man dringt binnen in huis van Amerikaans parlementsvoorzitter Pelosi, echtgenoot gewond

De aanvaller is opgepakt. De juiste toedracht van de feiten wordt onderzocht. Over een mogelijk motief of over de identiteit van de dader is op dit ogenblik niets bekend.

Of het gaat om een inbraak met het oog op diefstal, of er een ander motief in het spel is, mogelijk van politieke aard, is dus niet duidelijk. Pelosi's woordvoerder Drew Hammill liet nog weten dat Nancy Pelosi en haar familie de hulpdiensten dankbaar zijn. Ze vragen nu even met rust te laten geworden. (later meer)